Когда жена схватила нож, мне стало страшно. История мужчины, пережившего насилие

Журналисты 24.kg подготовили серию публикаций из колонии № 2, где отбывают наказание осужденные женщины. Все они получили приговоры после решения себя защитить, устав терпеть побои и унижение. Тема стала вновь резонансной после того, как стало известно о фактах домашнего насилия в январе 2020 года. Две женщины погибли после жестоких побоев их мужей.

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Но как выяснилось, мужчины тоже подвергаются семейной агрессии.

Как рассказали в МВД, в 2019 году выдано более 300 охранных ордеров в защиту мужчин, пострадавших от домашнего насилия.

24.kg побеседовало с человеком, который согласился на условиях анонимности рассказать свою историю.

Патологическая ревность

Марат (имя изменено. — Прим. 24.kg) пять лет назад встретил женщину, которую, как ему казалось, полюбил. Через несколько месяцев решили жить вместе в гражданском браке.

«Поначалу у нас все было хорошо. Да, происходили какие-то бытовые ссоры, как и в каждой семье. Со временем стал замечать, что Назира (имя изменено. — Прим. 24.kg) ревнует меня даже к общим знакомым. На этой почве наши скандалы стали чуть ли не ежедневными. Она могла бросить в меня все, что попадется под руку. Я не говорю, что метание подушкой — это домашнее насилие, но постепенно все переросло в агрессию. Дальше было хуже», — рассказывает Марат.

По словам мужчины, он уже начал подозревать, что супруга психически нездорова. Иначе как объяснить патологическую ревность, которой она изводила и себя, и его.

Были времена, когда ни дня не обходилось без ссор по инициативе Назиры. пострадавший от насилия Марат

«Я предлагал ей пойти к психологу, ведь если мы наедине по-человечески не можем поговорить и разобраться в ситуации, необходима помощь специалиста. Но она была категорически против», — вспоминает мужчина.

Пытка утюгом

Однажды в гости к Марату пришел его близкий друг с супругой. Веселое застолье вновь закончилось скандалом: Назира приревновала сожителя.

«Она заявила, что я слишком часто и пристально смотрел на жену друга. Хотя ничего такого не было. Я стал объяснять, что, возможно, ей показалось, ведь мы много выпили спиртного. Выяснение отношений длилось около часа. После чего я пошел спать на диван в зале. Когда я уже почти уснул, начался кошмар», — рассказал он.

Назира схватила утюг, нагрела его и приложила к моей спине. В шоковом состоянии я ударил супругу по лицу. пострадавший от насилия Марат

«Отойдя от шока, я попытался успокоить ее, отрезвить. Спина болит от ожога. Я вскочил и уже не помню, что сказал, стал кричать. Она побежала на кухню, схватила нож, стала им размахивать... Сейчас это, может быть, и звучит смешно, но мне тогда стало по-настоящему страшно», — говорит Марат.

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По его словам, он попытался отобрать нож. Назира сопротивлялась и ранила его. С порезами на руке и ожогом спины он обратился в больницу.

«Врачам я, естественно, не признался, как получил травмы. Сами понимаете... Сказал, что дома произошел несчастный случай», — вспоминает Марат.

Прожив около трех лет с Назирой, он все-таки разошелся. «Сейчас я живу с другой женщиной, у нас все хорошо», — закончил свой рассказ мужчина.

Строгая мать и послушный ребенок

Почему женщины бывают агрессивными? Психолог Ильдар Акбутин говорит, что некоторые из них совершают насилие, сами того не понимая. Все причины из детства. При воспитании дочери, как правило, доминируют мамы. Девочка перенимает модель поведения своей матери и подыскивает себе мужчину эмоционально слабее.

«Ситуацию можно сравнить со сказкой о золотой рыбке. Старуха помыкает стариком, постоянно посылает его к морю, чтобы получить желаемое, но в конце все равно недовольна. И мужчина в таких отношениях тоже несчастлив», — отмечает Ильдар Акбутин.

Скандалами и рукоприкладством ситуацию не исправить. К тому же все может закончиться трагично: однажды один другого убьет или покалечит.

Марат, по словам психолога, уязвимый, слабый, женоподобный мужчина. «Он — послушный исполнитель. Такие тоже росли в семье, где мама была деспотичной, диктовала правила. И все в доме ходили на цыпочках, боясь ее мнения или тяжелой руки. Мальчик берет пример с отца, который все терпит, молчит, боится. Следственно, он тоже перенимает эту модель поведения», — говорит психолог.

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Отношения такой пары специалисты характеризуют как «строгая мать и послушный ребенок».

«Женщина в такой семье обращается с мужчиной как мама с ребенком, которого надо еще воспитывать», — подчеркивает Ильдар Акбутин.

Фактически оба несчастны: она злится на него, вечно недовольна его действиями, поступками, постоянные претензии. Он пытается угодить.

Когда же «мама» недовольна, она бьет «провинившегося ребенка». «Мужчина слабый духом и не имеющий своих здоровых границ, сначала терпит пощечину, потом пинок, дальше в ход идут раскаленный утюг и нож. Патология усиливается. Два человека, находясь в так называемом состоянии невроза, усугубляют свое положение с каждым годом», — говорит психолог.

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Как говорил Зигмунд Фрейд: «Если встретились садист и мазохист, не мешайте их тихому счастью».

«Но я с этим не соглашусь. Счастливыми себя люди в таких отношениях не ощущают. В моей практике есть клиенты с такой проблемой, вместе решаем вопросы по поводу границ, самооценки, внутренней опоры», — заключил Ильдар Акбутин.