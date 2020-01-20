В Кыргызстане предлагают обучать детей с ОВЗ в обычных школах

Депутат Дастан Бекешев на очередном заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению ЖК КР предложил внедрить инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По его словам, каждый год увеличивается количество детей с ОВЗ на 2 тысячи человек. Специальных школ не хватает, поэтому в будущем они могут быть лишены возможности получать образование.

«В настоящее время количество людей с ограниченными возможностями разного возраста составляет 29 тысяч человек. По всей стране существует 14 специальных школ для детей с особенностями. Каждый год на их финансирование из бюджета выделяется 300 миллионов сомов», — рассказал нардеп.

Дастан Бекешев отметил, что дети с ОВЗ учатся отдельно от здоровых детей в специальных школах, поэтому им тяжело адаптироваться в обществе.

«Мы предлагаем инклюзивное образование. Этот законопроект позволит особенным детям получать образование вместе с другими ребятами в обычных школах», — заключил депутат.