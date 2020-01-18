Блокада Ленинграда спустя 77 лет. В Бишкеке прошел митинг-реквием

Ровно 77 лет назад была прорвана вражеская блокада Ленинграда. В парке имени Даира Асанова на Южной магистрали в Бишкеке состоялся митинг-реквием.
Ученица одной из столичных школ подготовила трогательное стихотворение про Анну Кутанову. В нем рассказывается о том дне, когда Анна в 11 лет начала помогать в госпитале раненым и тушила дома от обстрелов.
24.kg не раз писало о судьбе этой женщины и ее настойчивости в деле создания мемориала, посвященного блокадникам.
Напомним, что блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Блокадное кольцо прорвано 18 января 1943 года.