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Общество

Блокада Ленинграда спустя 77 лет. В Бишкеке прошел митинг-реквием

Ровно 77 лет назад была прорвана вражеская блокада Ленинграда. В парке имени Даира Асанова на Южной магистрали в Бишкеке состоялся митинг-реквием.

Посол России в КР Николай Удовиченко подчеркнул, что признателен братскому народу Кыргызстана за то, что его граждане приютили и спасли многие жизни.

В 1942 году Анне Кутановой было всего 11 лет. Она с ужасом вспоминает те времена, когда были настоящий голод, обстрелы, бомбежки. Кстати, сегодня ей исполнилось 90 лет.

24.kg
Фото 24.kg. Анна Кутанова, блокадница Ленинграда, отмечает сегодня 90-летие
«77-я годовщина — это очень большое мероприятие для нас. Я поздравляю всех, желаю, чтобы вам не пришлось переживать такого страха! Хочу, чтобы вы жили в мире, согласии и дружбе», — сказала Анна Кутанова.

Ученица одной из столичных школ подготовила трогательное стихотворение про Анну Кутанову. В нем рассказывается о том дне, когда Анна в 11 лет начала помогать в госпитале раненым и тушила дома от обстрелов.

24.kg не раз писало о судьбе этой женщины и ее настойчивости в деле создания мемориала, посвященного блокадникам.

Напомним, что блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Блокадное кольцо прорвано 18 января 1943 года. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140910/
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