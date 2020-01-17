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Общество

В Кыргызстане появится первая спортивная площадка для мусульманок

Запущено первое в мире фитнес-приложение для мусульманок FitJab. Разработали его наши соотечественники — кыргызстанцы Эрик Абдыкалыков и Никита Рыжих. Приложение уже скачали более 25 тысяч человек из Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии. Есть пользовательницы и из Кыргызстана. 

Как пояснил 24.kg Эрик Абдыкалыков, их проект проходит процесс международной сертификации, чтобы стать официально первым в мире халяльным фитнес-приложением. Разработчик отметил, что они направили заявку в центр сертификации, расположенный в Дубае, и это было первое подобное обращение именно по созданию мобильной версии для мусульманок.

Программы тренировок названы в честь выдающихся мусульманок, а часть денег от дохода будет направлена на строительство 100 спортивных площадок для мусульманок по всему миру. Он добавил, что нью-йоркский частный венчурный фонд уже инвестировал в проект FitJab $1 миллион. 

«Первую площадку мы планируем открыть в Кыргызстане, поскольку есть спрос. Девушки-мусульманки хотят заниматься спортом, но у нас в стране для этого нет подходящих условий и отдельных залов для женщин», — отметил Эрик Абдыкалыков.

Приложение можно скачать в Play Market и App Store. Интерфейс поддерживает четыре языка — русский, английский, турецкий и арабский.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140846/
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