В Кыргызстане появится первая спортивная площадка для мусульманок

Запущено первое в мире фитнес-приложение для мусульманок FitJab. Разработали его наши соотечественники — кыргызстанцы Эрик Абдыкалыков и Никита Рыжих. Приложение уже скачали более 25 тысяч человек из Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии. Есть пользовательницы и из Кыргызстана.

Как пояснил 24.kg Эрик Абдыкалыков, их проект проходит процесс международной сертификации, чтобы стать официально первым в мире халяльным фитнес-приложением. Разработчик отметил, что они направили заявку в центр сертификации, расположенный в Дубае, и это было первое подобное обращение именно по созданию мобильной версии для мусульманок.

Программы тренировок названы в честь выдающихся мусульманок, а часть денег от дохода будет направлена на строительство 100 спортивных площадок для мусульманок по всему миру. Он добавил, что нью-йоркский частный венчурный фонд уже инвестировал в проект FitJab $1 миллион.

«Первую площадку мы планируем открыть в Кыргызстане, поскольку есть спрос. Девушки-мусульманки хотят заниматься спортом, но у нас в стране для этого нет подходящих условий и отдельных залов для женщин», — отметил Эрик Абдыкалыков.

Приложение можно скачать в Play Market и App Store. Интерфейс поддерживает четыре языка — русский, английский, турецкий и арабский.