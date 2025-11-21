11:20
Происшествия

За ношение никаба на 20 тысяч сомов оштрафовали женщину в Узгене

В Узгене Ошской области женщину оштрафовали за ношение никаба. Об этом пишет аккаунт DOAM (Documenting Oppression Against Muslims).

Согласно видео, опубликованном на их странице, сотрудники милиции 4 ноября заставили снять девушку никаб и заплатить штраф в 20 тысяч сомов.

До этого 15 октября на улицах города Ош милиция провела рейды в рамках операции «Экстремист», заставив 28 мусульманок снять никаб и выписав каждой штраф.

Напомним, в Кыргызстане в январе этого года подписали закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека. За нарушение предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.

Читайте по теме
Запрет на ношение никабов. В Ошской области продолжают проводить рейды

Президент Садыр Жапаров высказывался против ношения никаба и паранджи, которые полностью скрывают лицо, отмечая, что это важно для сохранения общественной безопасности. Муфтият поддержал его, подчеркнув, что никаб не обязателен к ношению среди мусульманок.
