За ношение никаба на 20 тысяч сомов оштрафовали женщину в Узгене

В Узгене Ошской области женщину оштрафовали за ношение никаба. Об этом пишет аккаунт DOAM (Documenting Oppression Against Muslims).

Согласно видео, опубликованном на их странице, сотрудники милиции 4 ноября заставили снять девушку никаб и заплатить штраф в 20 тысяч сомов.

До этого 15 октября на улицах города Ош милиция провела рейды в рамках операции «Экстремист», заставив 28 мусульманок снять никаб и выписав каждой штраф.

Напомним, в Кыргызстане в январе этого года подписали закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека. За нарушение предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.

Президент Садыр Жапаров высказывался против ношения никаба и паранджи, которые полностью скрывают лицо, отмечая, что это важно для сохранения общественной безопасности. Муфтият поддержал его, подчеркнув, что никаб не обязателен к ношению среди мусульманок.