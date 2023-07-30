Власти Индии впервые за 34 года разрешили шествие по случаю дня Ашура в Кашмире

В этом году власти Индии впервые за десятилетия разрешили шиитам Кашмира устроить процессии по случаю дня Ашура. Об этом сообщает издание The Statesman.

Шествие, посвященное восьмому дню Мухаррама, первого месяца исламского лунного календаря, прошло в летней столице индийского штата Джамму и Кашмир Сринагаре с 6.00 до 8.00 по традиционному маршруту в четверг 27 июля.

Шиитские процессии в Кашмире были запрещены еще в 1989 году, когда в Кашмирской долине началось народное восстание. В этом году впервые за 34 года шииты провели свои обряды на улицах, что стало историческим событием для кашмирцев.

Как отмечается, администрация приняла все необходимые меры по обеспечению безопасности, чтобы не допустить нарушений правопорядка во время шествия.

«Мы искренне хотели, чтобы давняя просьба о проведении процессии по традиционному маршруту была удовлетворена. Мы учли все аспекты», — заявил дивизионный комиссар штата Виджай Кумар Бидхури.

Мухаррам, первый месяц исламского календаря, имеет глубокое религиозное значение среди мусульман. Мусульмане всего мира организуют процессии, чтобы оплакивать мученическую смерть Хусейна ибн Али аль-Хусейна, внука пророка Мухаммеда, умершего в 680 году нашей эры в битве при Кербеле, которая находится на территории современного Ирака.