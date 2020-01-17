Лобби застройщиков. Зачем разрабатывать механизм изъятия домов и земли

Прежде чем утверждать Стратегию развития строительной отрасли на 2020-2030 годы, правительство должно было показать ее народу, расписать, где будут строить, что и как. Об этом 24.kg заявила представитель инициативной группы «Народ Кыргызстана», кинематографист Мария Абакирова.

«Кроме декларации, ничего не представлено. Ни какие-то проекты, ни стратегии развития отрасли народу не показали. Они эту бумагу сделали, чтобы получить пропуск для решения своих замыслов. Никто не едет в Баткен, все хотят в Бишкеке претворить в жизнь строительные планы. За этим стоят интересы застройщиков», — отметила она.

Мария Абакирова напомнила, что это не первая попытка изъятия частной собственности у бишкекчан, при этом зачастую пытаются подобное сделать без широкого афиширования.

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«Четыре года горожане дают отпор. Когда в 2019 году мэрия Бишкека проводила круглый стол по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), то не хотели присутствия большого числа людей. Они в правилах сделали все в своих интересах, не учитывая ни Земельного кодекса, ни других законов. Никто уже не верит властям», — сказала она.

Мария Абакирова добавила, что сейчас инициативная группа собирает подписи горожан за отмену проекта детальной планировки центральной части Бишкека, который утвердили депутаты.

«Они его приняли без ПЗЗ, что противоречит законодательству. Мне кажется, что и правила, как и эту стратегию, примут скрытно. Они все стремятся сделать быстрее, чтобы успеть заиметь землю. Но если народ начнут притеснять, это может вылиться в митинги. Никто не хочет лишиться своего жилья», — отметила она.

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Напомним, правительство утвердило Стратегию развития строительной отрасли на 2020-2030 годы. В ней говорится о необходимости разработки механизма изъятия земельных участков и сноса объектов под государственно-общественные нужды.

Это не первая попытка властей разработать механизм по изъятию частной собственности. В 2016 году Омурбек Текебаев инициировал законопроект о реконструкции центральной части Бишкека. В том же году Минюст внес в парламент законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в области землепользования», который позволил бы изымать земли для общественных и муниципальных нужд. В начале 2018-го внести поправки в Земельный кодекс предложил депутат Экмат Байбакпаев. Он предлагал изменить статью 46, касающуюся изъятия земельных участков, находящихся в долевой собственности. Сейчас Земельный кодекс запрещает это делать.

Очередной попыткой изъятия частной собственности бишкекчане назвали разработанный Проект детальной планировки центральной части столицы и Правила землепользования и застройки. Первый утвержден депутатами БГК, второй вынесен на обсуждение.