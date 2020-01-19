В Бишкеке 19 января небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 9 часов 29 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет притчу «Очень простая история»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — комедию «Женитьба Бальзаминова» и сказку «Теремок»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит оперу «Трубадур» и балет для детей «Три поросенка». Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Николай Удовиченко

Родился 19 января 1962 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане.

Торобай Зулпукаров

Родился 19 января 1974 года в селе Кара-Таш Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Памятные даты

Крещение Господне

Праздник Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Читайте по теме Крещение-2020. Где окунуться в прорубь

Во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

На Крещение принято освящать воду.

Всемирный день религии

Фото open.kg. В культурном центре «Рух Ордо» находятся пять часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий как символ того, что Бог един для всех

Ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН в мире отмечается Всемирный день религии.

Свою историю праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия — это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.

Главная идея, лежащая в основе сегодняшнего праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире: «Религия должна служить причиной для единения». Что дает хороший повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире.

Всемирный день снега

Фото 24.kg

Начиная с зимы 2012 года, по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега. Другое его название — Международный день зимних видов спорта.

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.

По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Эмиль Шукуров

Фото из интернета. Эмиль Шукуров

Родился 19 января 1938 года. Орнитолог, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР, карикатурист.

Специалист в области зоологии, философии, зоогеографии, экологии. Эмиль Шукуров являлся организатором первого в Кыргызстане экологического движения «Алейне». Участвовал в написании и редактировании Красной книги Киргизской ССР.

Тесно сотрудничал с международными экологическими и природоохранными организациями.

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 10 монографий, 17 карт. Под его руководством защищены докторская и три кандидатские диссертации.

Автор более чем пяти тысяч карикатур. Вышло три сборника его рисунков — в Москве, Кембридже и Бишкеке.

Фото 24.kg. Карикатура Эмиля Шакурова на выставке «Полет слепого беркута», август 2017 года

Был депутатом Бишкекского городского кенеша.

Умер 23 августа 2019 года.