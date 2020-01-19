В Бишкеке 19 января небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 9 часов 29 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет притчу «Очень простая история»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — комедию «Женитьба Бальзаминова» и сказку «Теремок»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит оперу «Трубадур» и балет для детей «Три поросенка».
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Николай Удовиченко
Родился 19 января 1962 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане.
Торобай Зулпукаров
Родился 19 января 1974 года в селе Кара-Таш Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Памятные даты
Крещение Господне
Праздник Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
Во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
На Крещение принято освящать воду.
Всемирный день религии
Ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН в мире отмечается Всемирный день религии.
Свою историю праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия — это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.
Главная идея, лежащая в основе сегодняшнего праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире: «Религия должна служить причиной для единения». Что дает хороший повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире.
Всемирный день снега
Начиная с зимы 2012 года, по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега. Другое его название — Международный день зимних видов спорта.
Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.
По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Эмиль Шукуров
Родился 19 января 1938 года. Орнитолог, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР, карикатурист.
Специалист в области зоологии, философии, зоогеографии, экологии. Эмиль Шукуров являлся организатором первого в Кыргызстане экологического движения «Алейне». Участвовал в написании и редактировании Красной книги Киргизской ССР.
Тесно сотрудничал с международными экологическими и природоохранными организациями.
Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 10 монографий, 17 карт. Под его руководством защищены докторская и три кандидатские диссертации.
Автор более чем пяти тысяч карикатур. Вышло три сборника его рисунков — в Москве, Кембридже и Бишкеке.
Был депутатом Бишкекского городского кенеша.
Умер 23 августа 2019 года.