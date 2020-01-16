Экологическая проблема в Бишкеке. Рецепт избавления от Тамерлана Ибраимова

Катастрофическое загрязнение воздуха в Бишкеке остается актуальной проблемой. Ее обсуждают на всех уровнях госуправления, однако ситуация не становится лучше.

Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов считает, что за чистый воздух надо платить, если мы хотим избавиться от грязи в атмосфере. Он рассказал 24.kg, зачем и как.

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Проблема грязного воздуха в столице накапливалась годами. Было много хороших предложений, как ее решить. Между тем смог, тихий убийца, висящий над городом, никуда не уходит, а его щупальца с каждым годом становятся все шире.

Источники загрязнения воздуха известны: это ТЭЦ, автотранспорт и жилмассивы, отапливаемые углем.

Много спорят, какой из этих источников более загрязняет воздух. Но споры не имеют смысла.

На правительственном, общественном и экспертном уровнях сложилось общее понимание: все три основных источника являются крупными. Значит, работать надо по всем трем направлениям.

Нужен простой и ясный план

Для решения проблемы смога надо иметь ясный и выполнимый план, в котором необходимо прописать, какие меры необходимо принять, кто будет это делать и, самое главное, кто заплатит за все это.

Такой план есть, точнее, контур, в основу которого легли предложения экологов, гражданских активистов, правительственных чиновников и политиков.

ТЭЦ и другие крупные источники вредных выбросов. Оплачивать расходы на очистку вредных выбросов должны сами источники выбросов.

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По утверждению руководства теплоцентрали, процент очистки выбросов на старой станции составляет 97,5, а на новой — 99,9 процента. Возможно, это так, а может быть, и нет.

Для того чтобы развеять сомнения, необходимо создать комиссию с включением туда представителей ТЭЦ, правительства, столичной мэрии, экологов и независимых экспертов. Ее задача — регулярный мониторинг ситуации.

В случае плохих показателей в обязательном порядке должны проводиться работы по ремонту фильтров, а если необходимо, то и по внедрению новых технологий по очистке. Затраты на такие работы должно нести ОАО «Электрические станции», а если этих денег у компании нет, то кабмин.

Кроме ТЭЦ Бишкека, другие крупные источники вредных выбросов в городе и Чуйской области должны в обязательном порядке предусматривать затраты на эффективные очистные сооружения.

Например, возьмем Кантский цементно-шиферный комбинат. Густые клубы едкого дыма круглый год идут из его труб. Предприятие получает прибыль, а простые люди — грязный воздух и болезни.

Во всем цивилизованном мире этот вопрос уже давно решен — бизнес обязан закладывать расходы на экологию в свой бюджет.

А если он этого не делает, то огромные штрафы со стороны государства быстро заставят его это сделать. То же самое необходимо в срочном порядке внедрять в Кыргызстане.

Что делать с автомобильным транспортом

Оплачивать расходы по снижению вредных выбросов по этому направлению будут сами собственники автомобильного транспорта, муниципалитет плюс, возможно, и правительство.

Улучшение качества используемого топлива, переход автотранспорта на более экологические виды топлива (газ, электричество), снижение количества автомашин, ездящих по улицам города, — это главные направления для решения проблемы.

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Улучшение качества топлива — это переход на топливо экологического класса К4 и К5. Затраты на его использование лягут на плечи самих автомобилистов.

Относительно небольшое повышение цены на более качественное топливо даст существенное — в разы — снижение вредных выбросов. Например, по сравнению с классом К3 в бензине класса К4 содержание серы снижается в 3 раза и в 15 раз в бензине класса К5.

Переход на использование топлива К4 и К5 много раз откладывался из-за того, что наши отечественные нефтеперерабатывающие заводы никак не могут осуществить модернизацию.

В самое ближайшее время необходимо запретить ввоз и реализацию на территории Кыргызстана топлива ниже класса К4 и К5.

Что касается отечественных НПЗ, то они, пока не проведут модернизацию, могут продавать свое менее качественное топливо в зарубежные государства.

Надо переводить общественный транспорт на газ и электричество. Эти мероприятия должна оплатить мэрия столицы.

Как не раз заявлял муниципалитет, впредь будет производиться закупка общественного транспорта, работающего только на газе или электричестве. Это правильный подход, и здесь следует только твердо придерживаться намеченного.

Если мы хотим жить в экологически чистом городе, то нам необходимо снижение количества автомашин, ездящих по улицам.

Эта задача одна из самых главных и сложных. Затраты на эти мероприятия лягут на плечи самих автомобилистов, которые, однако, будут иметь возможность выбора — пользоваться личной машиной или пересесть на общественный транспорт.

Сегодняшний Бишкек не может переварить то огромное количество автомобилей, которое ежедневно наполняет его улицы. Такая проблема характерна для всех городов мира, и решают они ее примерно одинаково.

Самый эффективный способ — когда владельцы в силу экономической выгоды сами решают отказаться от использования личного авто и начинают чаще пользоваться общественным транспортом.

Для этого в столице надо в срочном порядке начать вводить на улицах платные цивилизованные парковочные места. Получается простая арифметика: если ехать в город на машине, то придется искать парковку и платить за нее.

Выгоднее воспользоваться такси или общественным транспортом. Кто бывал за границей, в Европе или США, тот знает, что в крупных городах многие предпочитают пользоваться услугами метро или автобуса, в крайнем случае такси, потому что ехать на своем автомобиле дорого и неудобно. Такие же условия надо создать в Бишкеке.

Как и в городах развитых стран мира, в центре столицы на дорогах следует сделать выделенные линии для общественного транспорта. В этом случае общественный транспорт будет ходить в соответствии с графиком, без задержек.

Понятно, что сделать это сразу во всем городе будет сложно. Не хватает опыта внедрения таких систем. Но делать это надо, иначе вслед за экологической катастрофой в Бишкек придет транспортный коллапс.

Можно начать вводить такую систему поэтапно, и начинать надо с центра города. Например, начать с улиц Киевской, Токтогула, Исанова.

Штрафовать всех, штрафовать всегда

Очень важным элементом внедрения платных парковок являются система контроля за правильностью парковки и наложение штрафов. Сегодняшний бардак в столице связан с тем, что нет эффективной системы контроля и наказания.

У патрульной милиции много других обязанностей, и делать из них простых «парковщиков» является крайне неэффективным использованием бюджетных средств.

В мэрии Бишкека есть муниципальное предприятие «Городские парковки». Возможно, ему и следует дать право наряду с патрульной милицией проверять и налагать штрафы на нарушителей правил парковки.

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Другой вариант — отдать парковки в аутсорсинг частным компаниям, выигравшим соответствующий тендер.

Для того чтобы такая система заработала, необходимо в срочном порядке вносить изменения в законодательство Кыргызстана. Это несложно сделать, были бы желание и соответствующие знания.

В результате столичный муниципалитет будет регулярно получать за парковки достаточно большие средства (десятки миллионов сомов), которые можно направлять на улучшение инфраструктуры и закупку современного общественного транспорта, работающего на газе или электричестве.

Улучшится ситуация на дорогах. При этом значительное число автомобилистов на добровольной основе пересядут на общественный транспорт или начнут ходить пешком, а из-за этого сократится количество вредных выбросов, идущих от машин.

Да, в определенной степени это принесет неудобства для автомобилистов. Однако такова логика развития всех городов мира.

Необходимо на практике начать воплощать в жизнь лозунг «Бишкек — это город для людей, а не для машин».

Как нам отказаться от отопления углем

Сокращение вредных выбросов в жилмассивах — это отказ от отопления углем. Решение этой задачи представляется наиболее сложным, поскольку требует значительных затрат и связано с непростой социальной ситуацией в стране. Тем не менее наиболее реалистичный вариант решения этой проблемы — это если сами граждане будут оплачивать расходы, связанные с этими мерами.

Большинство частных домов Бишкека в зимний период отапливаются углем по одной простой причине — так дешевле. Следовательно, для решения проблемы нужно сделать так, чтобы отопление электричеством было, по крайней мере, не дороже угля.

Потенциально очень высокие затраты до сих пор не позволяли правительству пойти на дополнительное субсидирование тарифов на электричество. Денег в бюджете нет. Но есть другой путь.

Можно ввести дифференцированные тарифы: зимний (ноябрь — март) и летний (апрель — октябрь). Зимний тариф надо сделать максимально низким. Например, снизить существующий сейчас тариф на 40 тыйынов.

А вот летний тариф, наоборот, повысить, например, на те же 40 тыйынов. Цифры здесь приблизительные. Кабмину совместно с энергетиками необходимо просчитать, на какую сумму и на какой период необходимо понижать и повышать тарифы.

Суть в том, чтобы сделать электрические тарифы в зимнее время конкурентными с расходами на угольное отопление, а в летнее время такими, чтобы энергетическая отрасль не понесла убытков в целом по итогам за год.

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Очевидно также, что переход на электрическое отопление потребует введения дополнительных электрических мощностей и обновления инфраструктуры (трансформаторы, кабель, провода и тому подобное). Эти затраты также нужно иметь в виду при расчете зимних и летних тарифов с тем, чтобы энергетики не понесли убытков, а, наоборот, имели возможность развивать отрасль.

Внедрение дифференцированных тарифов нужно осуществлять не только в Бишкеке, но также в прилегающих к нему Сокулукском и Аламединском районах. Из-за близости к городу дым от печных труб из этих районов влияет на экологическую ситуацию в столице почти так же сильно, как и в самом Бишкеке.

Что касается использования газа для отопления, то это тоже перспективное направление. Однако ситуация с газом может быть непредсказуемой. Сегодня он есть, а завтра может не быть.

Своих крупных месторождений в Кыргызстане нет. Кроме того, цены на газ также могут сильно меняться. Поэтому, используя все имеющиеся возможности газификации домохозяйств в городе, стратегически более правильным будет делать ставку на отопление домов электричеством.

Министерство чистого воздуха

Для планирования и реализации комплекса мер по улучшению качества воздуха в столице желательно создать специальную рабочую группу, которую условно можно назвать «Министерством чистого воздуха». В эту группу следовало бы включить представителей правительства, мэрии, ОАО «Электрические станции», гражданских активистов и экспертов-экологов.

Она должна проводить аналитическую работу, разрабатывать необходимые изменения в нормативные акты, осуществлять мониторинг выполненных задач. Ее деятельность должна находиться на особом контроле со стороны кабинета министров, а возможно, и президента. В этом случае есть все шансы, что в относительно короткие сроки ситуация с воздухом в Бишкеке начнет кардинально меняться в лучшую сторону.