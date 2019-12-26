Депутат рассказал, откуда взялся смог в Бишкеке и как с ним бороться

Депутат парламента Марлен Маматалиев перечислил факторы, которые образуют смог.

По его словам, это и старые машины, и отсутствие газификации, и ТЭЦ. «До модернизации теплоцентраль так не чадила, кстати. А сейчас от ее трубы остается такой же след, как от самолета в небе», — отметил Марлен Маматалиев.

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Нардеп предложил коллегам разработать совместно с ОсОО «Газпром Кыргызстан» механизм предоставления отсрочки в оплате за пуско-наладочные работы и печного оборудования при газификации жилых домов в черте Бишкека и его окрестностях, а также провести переговоры с данной компанией по ускорению работы по полной газификации жилых домов.

Кроме того, автор считает, что нужно ужесточить меры и контроль качества приобретаемого и используемого угля на ТЭЦ и установить дополнительные системы очистки дымовых газов. Особо контролировать бани и предприятия, которые топят углем.

«Рассмотреть увеличение лимитов потребления электроэнергии в жилых домах в зимний период. И запретить сжигать твердые бытовые отходы и построить мусороперерабатывающий завод в столице. Также следует перейти на использование бензина экологического стандарта К5», — сказал Марлен Маматалиев.

Он добавил, что ведомства и министерства с 2020-го должны перейти на электромобили, что тоже поможет в процессе очищения воздуха.

Необходимо учитывать розу ветров при проектировании и строительстве многоэтажных зданий.

Парламентарий заметил, что правительтству следует поручить проконтролировать ввоз авто без катализаторов и создать инфраструктуру для электромобилей. Это же задание относится и к мэрии Бишкека. Кабмин и муниципалит должны отчитаться до 7 февраля следующего года перед Жогорку Кенешем об исполнении этого постановления.

Отметим, что частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные счетчиков. Но 2 декабря они провели собственные замеры и признались — воздух в Бишкеке загрязнен, в том числе тяжелыми металлами.