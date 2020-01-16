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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Детям и супруге бывшего президента разрешили свидание

Старшему сыну бывшего президента страны Сейидбеку Атамбаеву разрешили свидание с отцом. Об этом 24.kg сообщил адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

По его словам, находящийся под стражей бывший глава государства также встретился с супругой Раисой и младшим сыном Кадыром.

«Самочувствие у моего подзащитного нормальное. Он не жалуется ни на что. Приступаю к изучению материалов уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа. Я частично ознакомлен с результатами экспертиз. Что касается психиатрической экспертизы, то пока по этому поводу ничего сказать не могу. Я не видел заключения», — сказал Сергей Слесарев.

Алмазбек Атамбаев проходит подозреваемым по восьми эпизодам: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию» УК КР.

Отметим, что по предварительным данным, по делу о событиях  Кой-Таше проходят в статусе обвиняемых 12 человек. Двое из них — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела будут выделены в отдельное производство. Всего в уголовном деле 50 томов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140606/
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