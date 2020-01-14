Конфликт на границе. Эмомали Рахмон уволил посла Таджикистана в Кыргызстане

Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона Чрезвычайный и Полномочный Посол в Кыргызстане Сухроб Олимзода освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

По данным пресс-службы главы Таджикистана, другим указом президента на этот дипломатический пост назначен Назирмад Ализода. Ему 52 года, на дипломатической службе с 2003 года. Последние пять лет Назирмад Ализода возглавлял дипломатическую миссию РТ в Казахстане.