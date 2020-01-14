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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Эмомали Рахмон уволил посла Таджикистана в Кыргызстане

Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона Чрезвычайный и Полномочный Посол в Кыргызстане Сухроб Олимзода освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

По данным пресс-службы главы Таджикистана,  другим указом президента на этот дипломатический пост назначен Назирмад Ализода. Ему 52 года, на дипломатической службе с 2003 года. Последние пять лет Назирмад Ализода возглавлял дипломатическую миссию РТ в Казахстане. 

Напомним, в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане был вызван в МИД КР. Дипломату вручили ноту протеста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140358/
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