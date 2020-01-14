События в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по восьми эпизодам

Адвокаты фигурантов уголовного дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года приступили к изучению материалов.

Как сообщил 24.kg представитель защиты бывшего президента страны Сергей Слесарев, в деле 50 томов.

«В УПК нет регламентирующих сроков для изучения всех документов. Не исключено: ГСУ МВД начнет нас подгонять, а на любое наше замечание будет заявлять, что мы затягиваем», — сказал он.

Адвокат добавил, что Алмазбек Атамбаев проходит подозреваемым по восьми эпизодам: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию» УК КР.

МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Противостояние Алмазбека Атамбаева и его сторонников с правоохранителями 7-8 августа на территории резиденции бывшего главы государства зарегистрировано в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия», «Захват заложников» УК КР. Следствие длилось полгода.

По предварительным данным, по делу проходят в статусе обвиняемых 12 человек. Двое из них — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела будут выделены в отдельное производство.