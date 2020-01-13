Судьба спасенных снежных барсов: что с ними будет, рассказали специалисты

Состояние раненого барса удовлетворительное. Об этом на пресс-конференции сообщил ветеринар Союза охраны природы Германии (NABU) Бакыт Ажыбеков.

Он напомнил, что, после того как животное доставили в Бишкек, его прооперировали.

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«Сделали рентген и были в шоке от того, сколько дроби у него было — более 60», — сказал врач.

Ветеринарам удалось извлечь 18 дробинок, представляющих наибольшую опасность.

«В данное время его состояние удовлетворительное, не скажу, что все гладко. Требуется еще помощь. Сообща будем стараться вылечить питомца», — отметил Бакыт Ажыбеков.

Животное самостоятельно питается, ест мясо. Когда восстановится после первой операции, барса будут готовить к повторной операции по извлечению оставшейся дроби, подчеркнули в Госагентстве охраны окружающей среды. Врачи предполагают, что часть из них может выйти самостоятельно.

Бакыт Ажыбеков добавил: есть предположение, что животное держали в неволе.

«У барса должны быть стерты когти, если бы он жил на воле. Но этого не было», — заявил он.

Однако кандидат биологических наук Аскар Давлетбаков возразил, что это не может служить доказательством того, что хищника содержали в неволе.

«Барс относится к кошачьим, у него когти никогда не должны быть стерты», — заметил он.

Заместитель директора ГАООСиЛХ Элдиар Шерипов подчеркнул: есть предположение, что выстрел произведен с близкого расстояния.

Сейчас животное находится в клинике Аграрного университета.

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Второго барса, найденного в Нарынской области, после осмотра ветеринаров отвезли в реабилитационный центр в Ананьево.

«Барс здоровый, просто старый и не может самостоятельно добывать пищу. Поэтому будет находиться в реабилитационном центре под наблюдением специалистов», — сказали в ГАООСиЛХ.

Напомним, что раненого барса нашли 9 января на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. ГАООСиЛХ совместно с правоохранительными органами выясняет, как животное оказалось в лесу и кто в него стрелял.

Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник хотел напасть на скот, но его напугали собаки. Животное забежало в открытую дверь сарая и больше не пыталось убежать. Местный житель отогнал собак и сразу сообщил местному охотоведу, а затем и группе «Барс». Барса также доставили в столицу. Ему дали кличку «Ак-Моор».

Снежные барсы занесены в Красную книгу Кыргызстана. Штраф за их отстрел составляет 1,5 миллиона сомов.