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Общество

Судьба спасенных снежных барсов: что с ними будет, рассказали специалисты

Состояние раненого барса удовлетворительное. Об этом на пресс-конференции сообщил ветеринар Союза охраны природы Германии (NABU) Бакыт Ажыбеков.

Он напомнил, что, после того как животное доставили в Бишкек, его прооперировали.

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«Сделали рентген и были в шоке от того, сколько дроби у него было  более 60»,  сказал врач.

Ветеринарам удалось извлечь 18 дробинок, представляющих наибольшую опасность.

«В данное время его состояние удовлетворительное, не скажу, что все гладко. Требуется еще помощь. Сообща будем стараться вылечить питомца»,  отметил Бакыт Ажыбеков.

Животное самостоятельно питается, ест мясо. Когда восстановится после первой операции, барса будут готовить к повторной операции по извлечению оставшейся дроби, подчеркнули в Госагентстве охраны окружающей среды. Врачи предполагают, что часть из них может выйти самостоятельно.

Бакыт Ажыбеков добавил: есть предположение, что животное держали в неволе.

«У барса должны быть стерты когти, если бы он жил на воле. Но этого не было», — заявил он.

Однако кандидат биологических наук Аскар Давлетбаков возразил, что это не может служить доказательством того, что хищника содержали в неволе.

«Барс относится к кошачьим, у него когти никогда не должны быть стерты», — заметил он.

Заместитель директора ГАООСиЛХ Элдиар Шерипов подчеркнул: есть предположение, что выстрел произведен с близкого расстояния.

Сейчас животное находится в клинике Аграрного университета.

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Второго барса, найденного в Нарынской области, после осмотра ветеринаров отвезли в реабилитационный центр в Ананьево.

«Барс здоровый, просто старый и не может самостоятельно добывать пищу. Поэтому будет находиться в реабилитационном центре под наблюдением специалистов», — сказали в ГАООСиЛХ.

Напомним, что раненого барса нашли 9 января на дереве в лесу в Таласской области. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. ГАООСиЛХ совместно с правоохранительными органами выясняет, как животное оказалось в лесу и кто в него стрелял.

Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник хотел напасть на скот, но его напугали собаки. Животное забежало в открытую дверь сарая и больше не пыталось убежать. Местный житель отогнал собак и сразу сообщил местному охотоведу, а затем и группе «Барс». Барса также доставили в столицу. Ему дали кличку «Ак-Моор».

Снежные барсы занесены в Красную книгу Кыргызстана. Штраф за их отстрел составляет 1,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140269/
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