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Общество

Цветочный магазин в Бишкеке оштрафовали. Сливали химикаты в арык

В Бишкеке сотрудники цветочного павильона сливали химикаты в арык. Санитарно-экологическая инспекция составила протокол, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, за выброс и сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах физические лица могут быть оштрафованы на 5,5 тысячи сомов, юридические — на 17 тысяч.

В муниципалитете добавили, что предприниматели, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, владельцы индивидуальных жилых домов, согласно правилам благоустройства, должны проводить уборку и очистку от снега и льда прилегающей территории.

«За скользкий тротуар и опасные лестницы СЭИ выдала предписание школе-лицею «Сапат» имени Чингиза Айтматова, супермаркету «Азия плюс», кафе «Бухара», компании «Вивасан», чайхане «Санжыра», аптеке № 16д на улице Алыкулова, строительному магазину «Прораб-строй» и ресторану Guzel Grand Hall», — отметили в мэрии.

Администрации кафе «Бухара» и магазина «Азия плюс» исправили нарушение сразу, все остальные предприятия обязались очистить территорию от снега и наледи в течение дня.
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