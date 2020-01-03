ЮНИСЕФ: случаи насилия в отношении несовершеннолетних в горячих точках удвоились

Количество актов насилия в отношении детей в зонах конфликтов по всему миру за последнее десятилетие существенно выросло. В 2018 году эксперты ООН зафиксировали более 24 тысяч случаев насилия в отношении несовершеннолетних в регионах, охваченных военными конфликтами, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

К случаям насилия относятся убийства, нанесение увечий, сексуальное насилие и похищения. Количество подобных случаев в 2018 году было более чем в два с половиной раза выше, чем в 2010-м.

За 10 лет ООН зарегистрировала более 170 тысяч актов насилия в отношении детей в кризисных точках. В среднем ежедневно происходит около 45 подобных случаев.

По данным ЮНИСЕФ, только в 2018 году в зонах конфликта убили и покалечили более 12 тысяч детей. В 2019-м тенденция сохранилась — за первые шесть месяцев зарегистрировали более 10 тысяч случаев насилия в отношении несовершеннолетних.

По информации ЮНИСЕФ, увеличение количества случаев насилия в отношении детей частично объясняется тем, что в последние годы прикладывается все больше усилий для расследования таких преступлений.

Тем не менее в Детском фонде ООН ​​предполагают, что и фактически число актов насилия в отношении детей существенно возросло. По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ ​​Генриетты Форе, вооруженные конфликты в мире стали более затяжными и служат причиной все большего кровопролития с ростом числа погибших среди несовершеннолетних. При этом, по ее словам, есть много подобных случаев, о которых не сообщается.