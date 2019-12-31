11:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

За три года в отопительный сезон бишкекчане ни дня не дышали безопасным воздухом

Ситуация с загрязнением воздуха в Бишкеке остается стабильно критической в отопительный сезон. Об этом утверждают специалисты молодежного экологического движения MoveGreen.

С 2017 года они замеряют содержание в воздухе мелкодисперсных частиц PM 2.5. Среднесуточные показатели ни разу не были ниже уровня предельно допустимой концентрации. Последствиями являются болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания и общее состояние людей. Больше всего влиянию загрязнения подвержены дети.

В сюжете 24.kg о том, что загрязняет воздух больше всего, как себя обезопасить и как решить проблему.

 
Ссылка:
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень повышен в четыре раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Выше всего уровень в районе Ошского рынка
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень вырос
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В седьмом микрорайоне уровень не повышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень повышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не повышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах Бишкека уровень не превышен
Популярные новости
Год Крысы. Семь запрещенных блюд и&nbsp;напитков на&nbsp;новогоднем столе Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе
Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения
Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с&nbsp;водителем Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с водителем
Подарок для Раисы Атамбаевой. В&nbsp;Татарстане опровергают информацию СДПК Подарок для Раисы Атамбаевой. В Татарстане опровергают информацию СДПК
Бизнес
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
MegaCom в&nbsp;очередной раз подтвердил нацеленность на&nbsp;качество MegaCom в очередной раз подтвердил нацеленность на качество
31 декабря, вторник
11:48
Налоговая служба прокомментировала иск к «Вечернему Бишкеку» Налоговая служба прокомментировала иск к «Вечернему Биш...
11:22
За три года в отопительный сезон бишкекчане ни дня не дышали безопасным воздухом
11:02
В ближайшие часы в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный туман
11:00
Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
10:58
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом