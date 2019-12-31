За три года в отопительный сезон бишкекчане ни дня не дышали безопасным воздухом

Ситуация с загрязнением воздуха в Бишкеке остается стабильно критической в отопительный сезон. Об этом утверждают специалисты молодежного экологического движения MoveGreen.

С 2017 года они замеряют содержание в воздухе мелкодисперсных частиц PM 2.5. Среднесуточные показатели ни разу не были ниже уровня предельно допустимой концентрации. Последствиями являются болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания и общее состояние людей. Больше всего влиянию загрязнения подвержены дети.

В сюжете 24.kg о том, что загрязняет воздух больше всего, как себя обезопасить и как решить проблему.