Адвокат Каната Сагымбаева оспаривает заключение баллистической экспертизы

Адвокат экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева Бакытбек Автандил уулу рассказал 24.kg, почему он и его подзащитный не согласны с заключением баллистической экспертизы.

По словам юриста, в заключении баллистиков сказано, что пуля, пробившая грудь замкомандира спецподразделения ГКНБ «Альфа», попала в него рикошетом. «То есть, это был не прицельный выстрел. И вполне возможно, что он мог быть произведен в спину, а не в грудь», — пояснил Бакытбек Автандил уулу.

Он добавил, что ГСУ МВД не предоставляет копии экспертиз, нарушая тем самым права и подследственного, и его защитника. «Мы свои замечания высказываем и, разумеется, будем подтверждать их, оспаривая заключение экспертов», — отметил Бакытбек Автандил уулу, подчеркнув, что Канат Сагымбаев считает: баллистическая экспертиза сфальсифицирована.

Бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.