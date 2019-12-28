13:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Адвокат Каната Сагымбаева оспаривает заключение баллистической экспертизы

Адвокат экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева Бакытбек Автандил уулу рассказал 24.kg, почему он и его подзащитный не согласны с заключением баллистической экспертизы.

По словам юриста, в заключении баллистиков сказано, что пуля, пробившая грудь замкомандира спецподразделения ГКНБ «Альфа», попала в него рикошетом. «То есть, это был не прицельный выстрел. И вполне возможно, что он мог быть произведен в спину, а не в грудь», — пояснил Бакытбек Автандил уулу. 

Он добавил, что ГСУ МВД не предоставляет копии экспертиз, нарушая тем самым права и подследственного, и его защитника. «Мы свои замечания высказываем и, разумеется, будем подтверждать их, оспаривая заключение экспертов», — отметил Бакытбек Автандил уулу, подчеркнув, что Канат Сагымбаев считает: баллистическая экспертиза сфальсифицирована. 

Бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-телохранитель Атамбаева утверждает, что ничего не знал о спецоперации ГКНБ
Канат Сагымбаев призывает привлечь к ответственности руководство ГКНБ
Охранник Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев оставлен под стражей
Канат Сагымбаевдин иши боюнча 16 экспертиза дайындалды
По делу охранявшего Алмазбека Атамбаева сотрудника ГКНБ назначили 16 экспертиз
Омбудсмен принял родственников бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева
Бывший охранник Алмазбека Атамбаева отказался от дачи показаний
На митинг в Бишкеке вышли родственники телохранителя Алмазбека Атамбаева
Бывший телохранитель Атамбаева отказался от очной ставки с Алгой Кылычевым
Атамбаевдин иши. Канат Сагымбаев суракка алына элек
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не&nbsp;отдает Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не отдает
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
28 декабря, суббота
13:28
Дело Зилалиева. Экс-вице-премьеру продлили срок содержания без его участия Дело Зилалиева. Экс-вице-премьеру продлили срок содержа...
12:38
Айсулуу Мамашова уверена, что раскола в «Ата Мекене» нет
12:12
Адвокат Каната Сагымбаева оспаривает заключение баллистической экспертизы
12:06
«Нужно танцевать, как Кыргызстан». Участница «Мисс мира — 2019» о конкурсе
11:47
В парламенте придумали, как бороться с любителями высокой скорости