МедREакция может не состояться. Организаторы заявляют о давлении

В связи с давлением на медиков со стороны начальника Бишкекского городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаиловой мирный митинг #МедREакция может не состояться. Об этом 24.kg сообщили организаторы акции.

По их словам, медики испуганы. Под постом призыва к митингу в Facebook Исмаилова якобы писала комментарии, что предстоящая акция медицинских работников приведет к дестабилизации в стране.

В беседе с журналистами 24.kg Бактыгуль Исмаилова опровергла заявления организаторов. По ее словам, она неоднократно приглашала их на обсуждение тех проблем, о которых они говорят. Но никто так и не пришел.

«Я сказала: если у вас есть какие-либо предложения, факты, что директора больниц недобросовестны, пожалуйста, можете ко мне прийти, я всех встречу. Но, после того как участник группы для врачей в Facebook под ником Bakyt Shorpo начал переходить на личности, я его заблокировала. Я с ним час-два переписывалась, приглашала, однако он только в Сети может говорить, а «живого» разговора у нас не получилось», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

Напомним, что в социальной сети Facebook призывали выйти на мирный митинг к зданию Жогорку Кенеша за соблюдение прав медицинских работников 29 декабря.