Общество

В КР разработают госсистему по цифровизации племенного животноводства

В соответствии с принятием закона «О племенном деле в животноводстве Кыргызской Республики» в стране планируется разработка единой государственной информационной системы, направленной на цифровизацию племенного животноводства. Об этом сообщает Минводсельхоз.

По его данным, новая информационная система обеспечит сбор, учет, обработку и хранение данных о племенных животных. Кроме того, она создаст возможность внедрения единых электронных паспортов для племенной продукции.

Работы по разработке системы будут осуществляться совместно Научно-исследовательским институтом животноводства Кыргызстана, Центром конкурентоспособности агробизнеса и государственным учреждением «Агросмарт». В настоящее время предложено сформировать рабочую группу, и организационные работы уже начаты.

Данная инициатива направлена на развитие цифрового управления в животноводческой отрасли страны, повышение качества племенного скота и усиление конкурентоспособности сектора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370576/
