В КР разработают госсистему по цифровизации племенного животноводства

В соответствии с принятием закона «О племенном деле в животноводстве Кыргызской Республики» в стране планируется разработка единой государственной информационной системы, направленной на цифровизацию племенного животноводства. Об этом сообщает Минводсельхоз.
Работы по разработке системы будут осуществляться совместно Научно-исследовательским институтом животноводства Кыргызстана, Центром конкурентоспособности агробизнеса и государственным учреждением «Агросмарт». В настоящее время предложено сформировать рабочую группу, и организационные работы уже начаты.
Данная инициатива направлена на развитие цифрового управления в животноводческой отрасли страны, повышение качества племенного скота и усиление конкурентоспособности сектора.