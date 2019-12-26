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Общество

ФОМС просит кыргызстанцев оценить качество медицинских услуг

ФОМС просит кыргызстанцев оценить качество оказываемых медицинских услуг. На сайте фонда проводят анонимное голосование. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь организации Света Байтикова.

По ее словам, пациентов просят ответить на четыре вопроса: удовлетворены ли пациенты качеством полученных медицинских услуг, отношением медперсонала, будут ли они рекомендовать эту организацию здравоохранения знакомым и какую оценку поставят организации.

«В опросе участвуют 232 лечебных учреждения республики, заключившие договора с Фондом ОМС. Это один из индикаторов, который позволит оценить качество оказываемых медуслуг, получить реальную картину происходящего, на что чаще жалуются пациенты», — отметила она.

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