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Общество

Российский сноубордист подрался с глухарем и проиграл

Российский сноубордист подрался с глухарем и проиграл. Об этом сообщает «Рамблер». Видео появилось в Instagram спортсмена.

На спуске сноубордист решил кинуть снежок в глухаря, но тот стал атаковать в ответ. Спортсмен рассказал, что испугался большой птицы. На видео он отмахивался доской под крики: «Игорь, убегай! Глухарь, оставь Игоря!» В итоге мужчине пришлось отступить.

Сноубордист отметил, что на том же спуске упал и ударился о камень. «Мораль басни — не шутите с животными, иначе моментальная карма быстро разберется с вами», — подытожил он.

В сентябре 2017 года сообщалось, что американского велосипедиста-любителя атаковала птица. «Я просто катался на велосипеде и развлекался, когда некоторые пернатые друзья решили присоединиться ко мне на прогулке. Кажется, сороки открыли сезон раньше обычного», — прокомментировал произошедшее мужчина. Птица более 10 раз ударила велосипедиста по шлему, после чего улетела.
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