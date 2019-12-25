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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Экс-телохранитель Атамбаева утверждает, что ничего не знал о спецоперации ГКНБ

Экс-телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев в своем комментарии, который распространила СДПК, заявил, что ничего не знал о спецоперации ГКНБ по задержанию бывшего президента.

По его словам, Военная прокуратура распространила липовую справку. Она не подтверждает, что его предупредили о готовящемся штурме. «Говоря точнее, я не то чтобы не подписывал документы, якобы предупреждавшие меня о том, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева задержат силовым методом, но и в глаза не видел таких документов», — подчеркнул Канат Сагымбаев.

Он добавил, что ранее, будучи начальником отдела, подписывал различные служебные документы, относящиеся к его непосредственной работе. «Но никогда не подписывал бумагу, которую они распространили. Поэтому не удивлюсь, если выяснится, что они оставили страницу из тех документов, где стоит моя подпись, а остальные заменили. Руководство ведомства, чтобы уйти от ответственности, готово пойти на все, вплоть до фальсификации документов», — утверждает Канат Сагымбаев.

Руководители ГКНБ не только меня не предупреждали, но даже не смогли дать внятный ответ на мои вопросы, что я должен делать в подобной ситуации. 

Канат Сагымбаев

Бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.
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