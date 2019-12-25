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Общество

Ремонт «Акжол-автодорожный». Погранслужба объяснила, где можно пересечь границу

В связи с реконструкцией в январе 2020 года временно приостановят пропуск лиц, транспорта и грузов через пункт пропуска «Ак-Жол-автодорожный» (Кыргызстан) — «Кордай-автодорожный» (Казахстан) на кыргызско-казахстанской государственной границе. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Кыргызстана.

Уточняется, что граждане и автомобили могут пересекать государственную границу Казахстана через другие пункты пропуска:

  • КПП «Ак-Тилек-автодорожный» — многосторонний пункт пропуска. Расположен около села Хунчи в Иссык-Атинском районе Чуйской области;
  • КПП «Токмак-автодорожный» — двусторонний пункт пропуска. Границу могут пересекать только граждане Кыргызстана и Казахстана. Расположен возле моста имени Дунларова вблизи города Токмак;
  • КПП «Кен-Булун-автодорожный» — двусторонний пункт пропуска, который также могут пересекать только граждане двух стран. Он расположен около села Кен-Булун;
  • КПП «Каинды-железнодорожный» — многосторонний пункт пропуска. Границу пересекают грузы и люди, следующие на поезде. Расположен в городе Каинды;
  • КПП «Чалдыбар-автодорожный» — многосторонний пункт пропуска осуществляет пропуск лиц, транспортных средств и грузов. Расположен около села Чалдыбар Панфиловского района Чуйской области.

Погранслужбы Кыргызстана
Фото Погранслужбы Кыргызстана. В связи с временным закрытием КПП «Акжол-автодорожный» ГПС объяснило, как граждане могут пересечь границу

«Все пункты пропуска работают круглосуточно. Идут переговоры с казахстанской стороной о пропуске граждан третьих стран через КПП «Токмок-автодорожный» и «Кен-Булун-автодорожный». Обо всех изменениях, связанных с работой пунктов пропуска, ГПС Кыргызстана сообщит дополнительно», — сообщили в Погранслужбе.
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