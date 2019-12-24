Убийство 14-летней девочки в Кемине. Дело передано в суд

Расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки в Кемине завершено. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что дело передано в суд. Главным подозреваемым проходит 20-летний ранее неоднократно судимый житель села Кашкелен К.А. Он находится под стражей. Свою вину подсудимый не признает.

Напомним, что 22 сентября в милицию с заявлением обратилась 57-летняя местная жительница. Она заявила, что ее несовершеннолетняя внучка И.А., 2005 года рождения, вышла из дома 20 сентября и не вернулась.

В ходе поисков в одном из заброшенных домов Кемина обнаружен труп девочки с

многочисленными телесными повреждениями.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 130 «Убийство» УК КР.