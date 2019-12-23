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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Наказание с лишением свободы вынесли только Албеку Ибраимову

В Ленинском районном суде закончилось разбирательство по уголовному делу в отношении бывших мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова. 

Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова – к штрафу 5 миллионов сомов. 

Бывшего руководителя ОГУКС мэрии Бишкека Сталбека Омурканова, глав компаний-подрядчиков строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» Сейиткана Алиева и Кубата Шаршекеева приговорили к выплате штрафа и освободили в зале суда.

К выплате штрафов также приговорили остальных обвиняемых, проходящих по всем эпизодам.
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