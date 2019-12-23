Снег в Бишкеке. Припаркованные на дорогах машины мешают уборке

Припаркованные на обочинах дорог машины мешают работе спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники МП «Тазалык» вторые сутки продолжают очистку столичных улиц, тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов от снега и наледи.

К утру израсходовали около 213 тонн технической соли. На борьбу со снегом вышли 20 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела с привлечением 38 единиц спецтехники.

В штатном режиме по Бишкеку работает около 700 дворников. Подсыпка дорог и тротуаров солью будет продолжаться непрерывно.

В МП «Тазалык» просят не ставить машины на больших улицах, особенно в снегопад, потому что часть дорог остается неубранной.

В мэрии напомнили, что горожане могут оставлять жалобы и предложения по телефонам 1840 и 1850 круглосуточно, а фото- и видеофакты по номеру: 0554182185.