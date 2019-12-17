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Общество

Если США вмешиваются в дела Кыргызстана, зачем мы берем $200 миллионов?

Только с 2014 по 2018 год США оказали Кыргызстану финансовую помощь в размере более $202,6 миллиона. Такие данные приводит издание Kaktus.media.

Основная часть финансирования США идет на развитие правительства и гражданского общества, бизнеса, здравоохранения, сельского хозяйства и образования.

В 2014-м республика получила от USAID $46,68 миллиона, в 2015-м — $38,97 миллиона, в 2016-м — $36,26 миллиона, в 2017-м — $40,82 миллиона и в 2018-м — $39,9 миллиона.

Так, расходы на кабмин и гражданское общество составили $56 миллионов, на бизнес и другие услуги — $39,4 миллиона. Кроме того, $21,2 миллиона потрачено на сферу здравоохранения, $20,2 миллиона — на сельское хозяйство, $19,2 миллиона — на образование и $13,8 миллиона — на раздел «Администрация и надзор».

Комитет Палаты представителей Конгресса США, который занимается разработкой законопроектов в области международных отношений, прокомментировал иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка». Он призвал правительство Кыргызстана прекратить давление на журналистов.

В ответ Министерство иностранных дел КР обвинило представителей Конгресса США во вмешательстве во внутренние дела страны и давлении на судебную систему.
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