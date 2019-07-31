10:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

США снизят визовый сбор для студенческих и рабочих виз для Кыргызстана

Соединенные Штаты согласились снизить визовые сборы для граждан Кыргызстана, получающих студенческие и рабочие визы. Изменения вступят в силу 7 августа 2019 года, сообщили в посольстве США в КР.

По его данным, заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров и заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник провели успешное заседание в рамках ежегодных двусторонних консультаций, первое с 2015 года. На консультациях правительства двух стран договорились углублять сотрудничество в различных областях.

Министерство здравоохранения и USAID подписали заявление о партнерстве в борьбе с туберкулезом для сокращения сроков лечения и улучшения результатов лечения пациентов.

Обе страны согласовали план работы по развитию регионального рынка электроэнергии для Центральной Азии.

«Региональный рынок электроэнергии в Центральной Азии обеспечит большую энергетическую безопасность и экономическую стабильность в регионе, сократит затраты, откроет возможности для регионального рынка и привлечет дополнительные инвестиции», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Кыргызстана согласилось облегчить выдачу виз для дополнительных групп, отвечающих требованиям студентов из стран региона для обучения в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

Соединенные Штаты предоставят стипендии студентам из Центральной Азии и Афганистана для обучения в АУЦА, единственном университете в Центральной Азии, который предлагает аккредитованный диплом вузов США.

«Это новая эра нашего партнерства. Кыргызстан всегда играл ведущую роль как сильная демократия в Центральной Азии. Мы считаем, что КР будет и впредь играть важную роль в продвижении региональной стабильности и экономического сотрудничества, что пойдет на пользу не только этой стране, но и странам всего региона», — сказал Джонатан Хеник.

Кыргызстану с момента обретения независимости США предоставили помощь на сумму более $2 миллиардов.

Делегация США призвала расширять сотрудничество для развития экономики, повышения безопасности, подготовки к борьбе со стихийными бедствиями, защиты прав человека, борьбы с торговлей людьми и поддержки обучения английскому языку.

«В соответствии с приоритетной целью США, направленной на содействие развитию торговли и инвестиций, 10 октября 2019 года посольство впервые организует Международную выставку франшиз и торговли в Бишкеке. На выставке компании из США, Европейского союза, Южной Кореи и Японии установят связи с кыргызскими и региональными лидерами бизнеса. Визит Джонатана Хеника является еще одним шагом на пути к реализации заявленной цели президентов Сооронбая Жээнбекова и Дональда Трампа по завершении переговоров по взаимоприемлемому соглашению о двустороннем сотрудничестве и расширении сотрудничества между странами», — заключили в посольстве.
Ссылка:
просмотров: 731
Версия для печати
Материалы по теме
Американские дипломаты впервые пробовали национальные напитки. Им понравилось
На что потратят в Кыргызстане активы, украденные семьей Бакиевых
Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан
Посольство США отказалось комментировать ДТП с участием своего внедорожника
В Бишкеке произошла авария с участием машины Посольства США
Популярные новости
Атамбаеву все-таки придется идти на&nbsp;допрос. Никаких письменных показаний Атамбаеву все-таки придется идти на допрос. Никаких письменных показаний
Откуда я&nbsp;знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о&nbsp;Раиме-миллионе Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе
Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к&nbsp;генпрокурору Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к генпрокурору
В&nbsp;отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело
Бизнес
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!
Кыргызтелеком: Безлимитные звонки внутри области и&nbsp;населенного пункта Кыргызтелеком: Безлимитные звонки внутри области и населенного пункта
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
MegaCom продолжает развитие сети 4G&nbsp;LTE MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE