США снизят визовый сбор для студенческих и рабочих виз для Кыргызстана

Соединенные Штаты согласились снизить визовые сборы для граждан Кыргызстана, получающих студенческие и рабочие визы. Изменения вступят в силу 7 августа 2019 года, сообщили в посольстве США в КР.

По его данным, заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров и заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник провели успешное заседание в рамках ежегодных двусторонних консультаций, первое с 2015 года. На консультациях правительства двух стран договорились углублять сотрудничество в различных областях.

Министерство здравоохранения и USAID подписали заявление о партнерстве в борьбе с туберкулезом для сокращения сроков лечения и улучшения результатов лечения пациентов.

Обе страны согласовали план работы по развитию регионального рынка электроэнергии для Центральной Азии.

«Региональный рынок электроэнергии в Центральной Азии обеспечит большую энергетическую безопасность и экономическую стабильность в регионе, сократит затраты, откроет возможности для регионального рынка и привлечет дополнительные инвестиции», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Кыргызстана согласилось облегчить выдачу виз для дополнительных групп, отвечающих требованиям студентов из стран региона для обучения в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

Соединенные Штаты предоставят стипендии студентам из Центральной Азии и Афганистана для обучения в АУЦА, единственном университете в Центральной Азии, который предлагает аккредитованный диплом вузов США.

«Это новая эра нашего партнерства. Кыргызстан всегда играл ведущую роль как сильная демократия в Центральной Азии. Мы считаем, что КР будет и впредь играть важную роль в продвижении региональной стабильности и экономического сотрудничества, что пойдет на пользу не только этой стране, но и странам всего региона», — сказал Джонатан Хеник.

Кыргызстану с момента обретения независимости США предоставили помощь на сумму более $2 миллиардов.

Делегация США призвала расширять сотрудничество для развития экономики, повышения безопасности, подготовки к борьбе со стихийными бедствиями, защиты прав человека, борьбы с торговлей людьми и поддержки обучения английскому языку.

«В соответствии с приоритетной целью США, направленной на содействие развитию торговли и инвестиций, 10 октября 2019 года посольство впервые организует Международную выставку франшиз и торговли в Бишкеке. На выставке компании из США, Европейского союза, Южной Кореи и Японии установят связи с кыргызскими и региональными лидерами бизнеса. Визит Джонатана Хеника является еще одним шагом на пути к реализации заявленной цели президентов Сооронбая Жээнбекова и Дональда Трампа по завершении переговоров по взаимоприемлемому соглашению о двустороннем сотрудничестве и расширении сотрудничества между странами», — заключили в посольстве.