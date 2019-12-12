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Общество

Иск на 15 миллионов сомов подал Райымбек Матраимов на ИА «24.kg»

Экс-глава Таможенной службы Райымбек Матраимов подал в суд иск на «Азаттык», Kloop и 24.kg. Исковые претензии также предъявлены журналисту Али Токтакунову. Об этом сообщили в Свердловском районном суде Бишкека.

По данным суда, суммы исков о защите чести и достоинства Райымбека Матраимова составили: 22 миллиона сомов к «Азаттыку», 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Отметим, что 24.kg перепечатало расследование коллег из «Азаттыка» и Kloop о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. Перепечатку сделали многие СМИ, однако у экс-таможенника оказались претензии только к трем изданиям.

Ранее Райымбек Матраимов заявил, что подал в суд на Али Токтакунова, экс-депутата Жогорку Кенеша Ширин Айтматову и других журналистов, но каких, не уточнил.

Стало известно, что судья Жылдыз Ибраимова уже вынесла определение об аресте банковских счетов ответчиков.
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