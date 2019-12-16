Дисциплинарная комиссия Совета судей отправила в отставку судью Ошского горсуда

Дисциплинарная комиссия при Совете судей Кыргызстана досрочно освободила Айнуру Сулайманову от должности судьи Ошского городского суда. Об этом 24.kg сообщили в секретариате комиссии.

Уточняется, что дисциплинарная комиссия рассмотрела представление прокурора Ошской области в отношении судьи Айнуры Сулаймановой.

По его данным, судья при рассмотрении уголовного дела по незаконному обороту наркотиков прекратила его и поместила обвиняемого в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением, не дожидаясь заключения судебно-психиатрической экспертизы. Вторая судебная инстанция это решение Айнуры Сулаймановой отменила. Дело было отправлено на доследование.

Согласно заключению экспертов, обвиняемый вменяем и отдает отчет в своих действиях.

Айнура Сулайманова на дисциплинарную комиссию не явилась. Ее коллеги приняли решение удовлетворить представление прокурора и досрочно освободили Сулайманову от должности судьи.