08:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Дисциплинарная комиссия Совета судей отправила в отставку судью Ошского горсуда

Дисциплинарная комиссия при Совете судей Кыргызстана досрочно освободила Айнуру Сулайманову от должности судьи Ошского городского суда. Об этом 24.kg сообщили в секретариате комиссии.

Уточняется, что дисциплинарная комиссия рассмотрела представление прокурора Ошской области в отношении судьи Айнуры Сулаймановой. 

По его данным, судья при рассмотрении уголовного дела по незаконному обороту наркотиков прекратила его и поместила обвиняемого в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением, не дожидаясь заключения судебно-психиатрической экспертизы. Вторая судебная инстанция это решение Айнуры Сулаймановой отменила. Дело было отправлено на доследование.

Согласно заключению экспертов, обвиняемый вменяем и отдает отчет в своих действиях.

Айнура Сулайманова на дисциплинарную комиссию не явилась. Ее коллеги приняли решение удовлетворить представление прокурора и досрочно освободили Сулайманову от должности судьи.
Ссылка:
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Уволили судью Баткенского района. Отпустила милиционеров с наркотиками
Жалуйтесь. О сомнительности судей можно жаловаться в дисциплинарную комиссию
Депутаты отказываются включать в состав дисциплинарной комиссии бывших судей
На судей Кыргызстана можно пожаловаться в дисциплинарную комиссию
Депутаты расписали полномочия Дисциплинарной комиссии при Совете судей
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Бизнес
Получи копию своего номера в&nbsp;O!Store бесплатно! Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
16 декабря, понедельник
08:53
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в шесть раз Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уров...
08:45
В Казахстане Алматы могут вновь переименовать в город Алма-Ату
08:33
Дисциплинарная комиссия Совета судей отправила в отставку судью Ошского горсуда
08:32
Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
08:22
Сборная Кыргызстана по хоккею проиграла команде Израиля в отборе на Олимпиаду
15 декабря, воскресенье
21:14
Журнал Time назвал десять лучших гаджетов последнего десятилетия
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 декабря: без осадков
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
19:30
ДТП с участием общественного транспорта: мэрия обещает компенсации пострадавшим