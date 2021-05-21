Выселение жильцов многоэтажки. Мэрия накажет чиновников, составивших уведомление

Ответственных должностных лиц, составивших уведомление о выселении жильцов дома № 102 по улице Суванбердиева, накажут. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Уточняется, что их ответственность рассмотрят на дисциплинарной комиссии столичного муниципалитета в установленном законом порядке.

Отметим, уведомление подписано начальником управления муниципального имущества Аскатом Карынбаевым.

Фото 24.kg. Уведомление о выселении

Ранее жильцы дома № 102 по улице Суванбердиева сообщали, что их хотят выселить. Отмечается, что в нем проживают семьи муниципальных и государственных служащих. Во многие квартиры принесли уведомления и попросили освободить помещения в течение семи дней. Городские власти хотели отдать жилье детям-сиротам.

Позже в мэрии поясняли, что управление муниципального имущества (УМИ) исполняло распоряжение муниципалитета от 4 декабря 2020 года об инвентаризации муниципального имущества, в том числе муниципальных служебных и жилых помещений, среди граждан, сдающих эти помещения в аренду, что не соответствует Жилищному кодексу КР.