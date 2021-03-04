Гульбару Калиеву ни разу не допросили

Сегодня дисциплинарная комиссия при Совете судей рассматривает вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.

Ей хотят предъявить обвинение по статье «Коррупция» УК КР.

В ходе заседания прокурор Умут Конкубаева сообщила, что уведомление о подозрении Калиевой не вручено. Кроме того, глава ВС КР не была допрошена в рамках досудебного производства.

«Гульбаре Калиевой неоднократно присылали повестки на допрос. Пользуясь своей неприкосновенностью, она не приходит на допросы. Она предоставляет больничные листы», — сказала Умут Конкубаева.

Следователь по особо важным делам сообщил, что есть свидетельские показания, а также материалы дела, где установлено, что именно Гульбара Калиева давала противоправные указания должностным лицам Судебного департамента и госучреждению «Адилет сот». Глава ВС непосредственно курировала проект «АИС суд».

Напомним, Генеральная прокуратура внесла представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, где рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд». В ГКНБ считают, что Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса о привлечении ее к ответственности в дисциплинарной комиссии.