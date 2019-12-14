Блоки и 15 тысяч сомов зарплата. Как живут шахтеры на Кара-Кече

Рабочая комиссия Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана посетила месторождение Кара-Кече. Члены комиссии во главе с председателем ГКПЭН Эмилем Осмонбетовым проверили готовность угледобывающих компаний в Нарынской области к отопительному сезону.

Сколько угля добывает госпредприятие «Кыргызкомур», хватит ли его для обеспечения населения и бюджетных организаций? Какие условия созданы для шахтеров и сколько они зарабатывают? Об этом 24.kg рассказал директор ГП Канатбек Аширбаев.

Увеличим до миллиона

По его словам, ежегодно предприятие увеличивает объем добываемого угля. В 2019-м «Кыргызкомур» поставил план — 550 тысяч тонн, в 2020 году планируется увеличить до 650 тысяч. «Ближайшие 2-3 года хотим дойти до 1 миллиона тонн. Соответственно, мощности техники, которую предприятие имеет в наличии, не хватает. Надо увеличивать количество», — сообщил глава компании.

Он отметил, что только в Кавакском угольном бассейне в Нарынской области работает 92 единицы техники — экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, погрузчики и другое. «Большинство взято в аренду. Хотим увеличить свой парк горной техники. Обращались в Российско-Кыргызский Фонд развития, они нам кредит на $388 тысяч утвердили, но мы его можем получить, только когда обязательные платежи в виде налоговых, социальных отчислений полностью погасим. Вся сумма будет направлена на приобретение специальной техники», — рассказал директор ГП.

Он сообщил, что компания обращалась в правительство с просьбой выделить 100 миллионов сомов беззалоговой и беспроцентной ссуды из республиканского бюджета. «Если эти деньги будут выделены, то тоже будут направлены на приобретение техники», — заявил Канатбек Аширбаев.

Объемы вверх, цены вниз

Он рассказал, что предприятие уже приобретало для своих нужд два экскаватора, четыре погрузчика, один бульдозер, четыре больших самосвала и четыре машины для перевозки угля.

Канатбек Аширбаев отметил, что угледобывающие компании могут воздействовать на цену угля, насытив внутренний рынок.

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«Угледобывающие компании напрямую регулированием цен не занимаются. Но могут воздействовать на них. Если насытить внутренний рынок углем, то цены естественным образом будут понижаться. В этом году как раз мы с августа проводим, занимаемся отгрузкой сортов угля, ни на один день этот процесс не останавливали. Ежесуточно с нашего бассейна минимум 100 машин выезжает. В хорошие дни более 200 машин отгружается сортовым углем. Такие объемы позволят обеспечить углем население, и цена пойдет вниз», — уверен Канатбек Аширбаев.

В доказательство своих слов директор ГП привел пример: в середине ноября оптовая цена на уголь составляла 3,8-4 тысячи сомов за одну тонну, сегодня можно купить и за 2,8 тысячи.

Городок из блоков

Еще два года назад шахтеры ютились в тесных вагончиках. В 2017-м «Кыргызкомуру» передали 200 морских контейнеров и 12 жилых блоков. На месторождении появился небольшой шахтерский городок, рассчитанный на 110 человек, оборудовали складские помещения, мастерскую по ремонту техники.

«Раньше жили в старых вагончиках, — вспоминает главный инженер филиала «Кара-Кече» Таалайбек Аширов. — Сейчас в блоках с центральным отоплением есть отдельная баня, которая функционирует круглосуточно, столовая на 80 мест, рабочие помещения, где можно проводить совещания. Таких условий раньше, еще два года назад, не было».

Директор ГП добавил, что предприятие обеспечивает своих рабочих летней и зимней специальной одеждой, обувью, а также средствами индивидуальной защиты — это каски, респираторы, специальные жилеты.

Со специалистами Министерства здравоохранения разработали и утвердили рацион питания шахтеров. Рабочие признаются, что кормить их стали лучше.

«Четыре раза в день кушают, на их ежедневное питание выделяется по 250 сомов. Ежедневное меню состоит из фруктов, сладостей, сливочного масла, первого и второго блюд. Из напитков на выбор — максым, айран, чай», — хвалится Таалайбек Аширов.

Сегодня на предприятии трудятся 250 человек. Заработная плата шахтеров в среднем составляет 15-18 тысяч сомов. Есть премиальные бонусы за хорошую работу. Сотрудников по очереди отправляют в оздоровительные пансионаты для укрепления здоровья, для детей рабочих предусмотрены летние лагери.