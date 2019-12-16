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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 декабря днем солнечно. Воздух прогреется до +1 градуса. День уменьшился до 9 часов 2 минут.

Отключение газа, света, воды

  • до 20 декабря не будет газа на улице Бельской.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Лев Васильев

Родился 16 декабря 1939 года. Депутат Бишкекского горкенеша от СДПК. 

Люди, которые меняли мир

Родился академик Миталип Мамытов

из интернета
Фото из интернета. Миталип Мамытов
Родился 16 декабря 1939 года в селе Кок-Джар Ноокатского района. Кыргызский врач — нейрохирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии КГМА, академик.

Выполнил более 10 тысяч операций на головном и спинном мозге.

По состоянию на 2017 год автор более 260 научных работ, в том числе 5 монографий, 8 изобретений, 5 учебных пособий, научный руководитель 2 докторских и более 10 кандидатских диссертаций.

Тематика научных работ: опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, грыжи межпозвоночных дисков, нейрохирургические аспекты воспалительных заболеваний головного мозга, нейрогенная дистрофия внутренних органов.

Умер Гапар Айтиев

из интернета
Фото из интернета. Гапар Айтиев
В 1984 году в возрасте 72 лет в Бишкеке умер живописец, один из первых профессиональных кыргызских художников, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант в отставке Гапар Айтиев.

Он автор поэтичных, полных эпического спокойствия пейзажей «Колхозный двор», «Полдень на Иссык-Куле», «Окрестности Андижана», ряда портретов, жанровых полотен и монументальных росписей.

Его имя носит музей изобразительных искусств в Бишкеке.

Гапар Айтиев — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, был председателем правления Союза художников Киргизии.
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