В Бишкеке 16 декабря днем солнечно. Воздух прогреется до +1 градуса. День уменьшился до 9 часов 2 минут.
Отключение газа, света, воды
- до 20 декабря не будет газа на улице Бельской.
Куда сходить
КультураКуда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Лев Васильев
Родился 16 декабря 1939 года. Депутат Бишкекского горкенеша от СДПК.
Люди, которые меняли мир
Родился академик Миталип Мамытов
Родился 16 декабря 1939 года в селе Кок-Джар Ноокатского района. Кыргызский врач — нейрохирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии КГМА, академик.
Выполнил более 10 тысяч операций на головном и спинном мозге.
По состоянию на 2017 год автор более 260 научных работ, в том числе 5 монографий, 8 изобретений, 5 учебных пособий, научный руководитель 2 докторских и более 10 кандидатских диссертаций.
Тематика научных работ: опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, грыжи межпозвоночных дисков, нейрохирургические аспекты воспалительных заболеваний головного мозга, нейрогенная дистрофия внутренних органов.
Умер Гапар Айтиев
Он автор поэтичных, полных эпического спокойствия пейзажей «Колхозный двор», «Полдень на Иссык-Куле», «Окрестности Андижана», ряда портретов, жанровых полотен и монументальных росписей.
Его имя носит музей изобразительных искусств в Бишкеке.
Гапар Айтиев — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, был председателем правления Союза художников Киргизии.