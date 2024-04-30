В Бишкеке 30 апреля небольшая облачность. Температура воздуха +19 градусов. День увеличился до 14 часов 5 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Асанбай», 11 (1-3-й подъезды);

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Торугарт, Шаты, Ырыс, Кара-Жыгач);

11.30-15.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Ысык-Кол, Сон-Кол, Отмок-Ашуу, Кара-Жыгач, Кереге-Таш, Субан-Ата, Исакеева);

9.00-16.00 — проспект Чингиза Айтматова, 35, 39, 41, улицы Айни, 28, Сухомлинова, 23, 24, 24а, Акиева, 57;

9.00-13.00 — отрезки улицы Токтогула, проспекта Манаса;

9.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Горького, Кара-Кульской, Садыгалиева, Джамгырчинова, Лумумбы, переулок Гатчинский;

12.45-15.40 — отрезки улиц Садырбаева, Гагарина, Термечикова;

9.30-12.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Садырбаева, Тогузак, Абдрахманова, Стадионная, Бозболток, Орто, 18-я);

8.00-17.00 — жилмассивы «Касым» (улицы Шаттык, Салтанат, Маданият, Орнок, Кубаныч, Билим, Лумумбы, Профсоюзная, Ынтымак, Кайназаровой, Ильменский переулок, улицы Ильменская, Казыбек, Алманат, Темировская, Буурдинская, Месароша, переулки Буурдинский, Темировский), «Маданият» (улица Эгинчиев, Талды-Суйский переулок, улицы Талды-Суйская, Буурдинская, Ала-Букинская), «Керемет» (улицы Керемет 1-я, Керемет 2-я, Профсоюзная, Месароша, Эркин Эл, Дыйкан), «Аска-Таш» (улица Аска-Таш 3-я), микрорайон «Достук» (улицы Достук, Кайназаровой, Профсоюзная, Достук 2-я, Достук 3-я, Достук 4-я);

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский).

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

Памятные даты

Утверждена первая Конституция Киргизской АССР

30 апреля 1929 года Второй Всекиргизский съезд советов, рассмотрев окончательную редакцию проекта Конституции, утвердил ее.

Документ принят на основе Конституции РСФСР. Она стала первой в истории конституционного развития Кыргызстана.

Международный день джаза

Джаз возник в конце XIX века — начале XX века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющего расы и национальности и стирающего границы между людьми и государствами.

Празднуя Международный день джаза, ЮНЕСКО воздает должное уникальному музыкальному стилю, которым является джаз; повышает информированность международного сообщества, подчеркивая необходимость межкультурного диалога и взаимопонимания; укрепляет международное сотрудничество и связи в области джазовой музыки.

Куда сходить

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