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Общество

Иски Матраимовых к СМИ. Чолпон Джакупова об отсутствии логики у судьи

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова считает, что иски Матраимовых к трем СМИ смогут развенчать миф о серьезности намерений власти по реформированию судебной системы. Об этом она сегодня заявила журналистам после пресс-конференции адвоката истцов Татьяны Карыжинской.

«Иск поступает в суд 9 декабря, и суд мгновенно регистрирует его. 10 декабря уже назначено судебное заседание и принимается определение об аресте банковских счетов СМИ. Как должно быть на практике? Нам сейчас говорят, что благодаря введению новых Гражданско-процессуального и Уголовно-процессуального кодексов распределение судебных дел должно быть в течение пяти дней только через систему АИС. Судья Жылдыз Ибраимова в день поступления иска отписывает его, и 10 декабря, не выжидая положенного по закону пятидневного срока, сама его и рассматривает. По логике вещей, для начала судья должна дать оценку иску, насколько он правомерен», — сказала Чолпон Джакупова.

Она сомневается, что семья Матраимовых нуждается в 60 миллионах сомов, заявленных в исках.

Юрист также отметила, что сегодня история повторяется один в один, как при президентстве Алмазбека Атамбаева. Зачищаются политическое и медийное пространства.

«Приготовьтесь, то ли еще будет во времена, которые грядут. На следующий год у нас парламентские выборы. Поэтому это всем нам предупреждение и демонстрация силы и абсолютной подконтрольности судебной системы», — заключила Чолпон Джакупова.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Сегодня стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста.
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