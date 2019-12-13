Иски Матраимовых к СМИ. Адвокат не ответила, из чего сложилась сумма претензий

Адвокат братьев Матраимовых, подавших иск против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка», отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, какие моральные страдания испытывают ее доверители.

«Мне вам что, слезы в баночке принести?» — ответила вопросом на вопрос представителей СМИ Татьяна Карыжинская.

Журналистов также интересовало, из чего сложилась совокупная сумма исковых претензий к трем изданиям в размере 60 миллионов сомов. Однако юрист оставила этот вопрос также без ответа.

Татьяна Карыжинская заявила, что в публикациях 24.kg журналисты назвали Матраимовых коррупционерами. Но привести данные, о какой конкретной статье, где написано это в утвердительной форме, адвокат не смогла, сославшись на то, что все будет представлено в суде.

Она утверждает, что Матраимовы неоднократно обращались к ответчикам, просили дать опровержение, предоставить подтверждение материалов расследования, но их просьбы игнорировали.

«Чтобы доказать свою правоту, остановить поток клеветы, мои клиенты обратились в суд. Я верю в справедливость наших судов», — заявила Татьяна Карыжинская.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Сегодня стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста.