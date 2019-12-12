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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Генпрокуратура изучает заявление Нурбека Токтакунова на Райымбека Матраимова

Нурбек Токтакунов проинформировал общественность о том, что его заявление на экс-заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова, которое он подал в Генпрокуратуру, не зарегистрировано.

Он сообщил: никакого уведомления о том, что главный надзорный орган зарегистрировал его в ЕРПП, нет. Юрист уверен, что в ГП намеренно игнорируют поданное заявление.

В Генпрокуратуре 24.kg пояснили, что заявление юриста изучается. Оно зарегистрировано в общем отделе, как любая корреспонденция. «Такова процедура. Прежде чем внести его в ЕРПП и назначить досудебное производство или проверку, обращение должно быть рассмотрено», — отметили в ведомстве.

Нурбек Токтакунов ранее сообщил, что подал заявление в Генеральную прокуратуру о фактах огромного богатства Райымбека Матраимова, которые превышают его официальные доходы.  В заявлении описаны факты и публикации, свидетельствующие о размерах состояния, и данные о годовом доходе бывшего замглавы Таможенной службы.  
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