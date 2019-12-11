Арендатор кафе «Антошка», где прогремел взрыв, вновь арестован

Арендатор кафе «Антошка» в Бишкеке, где прогремел взрыв, вновь арестован. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Уточняется, что в первый же день арендатора кафе Абдиля Карыпбекова водворили в ИВС. Но решением райсуда он был отпущен под домашний арест. Прокуроры ходатайствовали об изменении меры пресечения. Бишкекский горсуд удовлетворил их прошение, и Карыпбекова вновь водворил в СИЗО-1 Бишкека на время следствия.

В Бишкеке 8 ноября взорвалась точка быстрого питания. В результате пожара погибла одна сотрудница кафе и пострадали 13 человек.