Катар помог кыргызской милиции в борьбе с преступностью. Подарил компьютеры

В Бишкеке состоялась церемония передачи Министерству внутренних дел Кыргызстана 49 компьютеров от Государства Катар. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Оказываемая поддержка Государством Катар, несомненно, будет весомым вкладом в обеспечение общественного порядка и борьбу с преступностью», — отметил заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Суйун Омурзаков.

Фото МВД КР. Церемония передачи компьютеров

Выступавший Чрезвычайный и Полномочный Посол Катара в КР Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти рассказал о стремлении развивать сотрудничество с правоохранительными органами по всем ключевым направлениям.

Суйун Омурзаков выразил уверенность в том, что партнерство выйдет на еще более высокий уровень.