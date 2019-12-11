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Общество

Катар помог кыргызской милиции в борьбе с преступностью. Подарил компьютеры

В Бишкеке состоялась церемония передачи Министерству внутренних дел Кыргызстана 49 компьютеров от Государства Катар. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Оказываемая поддержка Государством Катар, несомненно, будет весомым вкладом в обеспечение общественного порядка и борьбу с преступностью», — отметил заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Суйун Омурзаков.

МВД КР
Фото МВД КР. Церемония передачи компьютеров

Выступавший Чрезвычайный и Полномочный Посол Катара в КР Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти рассказал о стремлении развивать сотрудничество с правоохранительными органами по всем ключевым направлениям.

Суйун Омурзаков выразил уверенность в том, что партнерство выйдет на еще более высокий уровень.
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