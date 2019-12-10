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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Вернуть техосмотр, поставить экопосты. Как улучшить качество воздуха в Бишкеке

Одними штрафами ситуацию с загрязнением воздуха в столице не изменить. Об этом на пресс-конференции заявил главный инспектор межрегионального управления Госэкотехинспекции по Бишкеку Камель Султанмуратов.

Он отметил, что полностью ликвидировать смог в городе не получится, но ведомство принимает меры для снижения его уровня. В частности, проверяет маршрутки, предприятия, работающие на угле и мазуте, на количество выбросов.

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«Совместно с МТУ и санитарно-экологической инспекцией мэрии проводим рейды в частном секторе. К сожалению, некоторые лица не могут приобрести даже уголь и вынуждены топить резиной, баклажками», — сказал Камель Султанмуратов.

Он добавил, что ведомство выписало штрафов на 550 тысяч сомов.

«Однако мы отлично понимаем, что одними штрафами ситуацию не изменишь», — подчеркнул Камель Султанмуратов.

Он заметил, что подготовлено несколько предложений по улучшению ситуации с загрязнением. «В 2012 году отменен обязательный техосмотр авто, за исключением тех, которые перевозят пассажиров и спецгрузы. Но если техосмотр добровольный, то его проходят не все. Возможно, надо вернуть техосмотр. Есть предложения о том, чтобы запретить въезд в Бишкек иногороднему транспорту, установить экопосты. Госэкотехинспекция не имеет права останавливать транспорт, даже если он дымит. Это будет превышением наших полномочий. Однако посты можно организовать совместно с ГУОБДД», — сказал главный инспектор.

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Он заявил, что отопление газом и электроэнергией обходится намного дороже, чем углем.

«Одной тонны угля хватит на месяц на отопление небольшого дома. Электроэнергией — 10-12 тысяч в месяц, газом — 12-20 тысяч сомов. В ЖК и правительстве рассматривают, как сделать тарифы щадящими. Но полностью снизить для страны экономически невыгодно», — заключил Камель Султанмуратов.
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