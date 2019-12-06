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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Адвокаты вновь требуют отвода судьи

Адвокат Виталий Остриков, который защищает экс-главу общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) Сталбека Омурканова, заявил отвод судье.

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сталбек Омурканов проходит обвиняемым по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо», когда градоначальником был Кубанычбек Кулматов. По версии следствия, в 2014 году бывший мэр незаконно использовал грант в $2 миллиона, предоставленный китайской компанией TBEA в рамках модернизации столичной ТЭЦ.

Виталий Остриков посчитал, что у судьи предвзятое отношение к его подзащитному. Однако адвокаты других обвиняемых по делу выступили против отвода судьи, заметив, что из-за этого процесс только затягивается. Государственные обвинители также попросили суд отказать в отводе.

Судья не удовлетворил ходатайство. Кроме того, он отклонил и ранее заявленное адвокатом Анатолием Хегаем о прекращении уголовного дела в отношении главы МП «Бишкекглавархитектура» Асхата Тулебердиева.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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