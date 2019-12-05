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Общество

Освобождение Садыра Жапарова. Ходатайство об амнистии передано в прокуратуру

Верховный суд отменил решение Аламединского районного и Чуйского областного судов об отказе в  применении амнистии в отношении экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщил активист Мелис Аспеков. 

По его словам, ВС постановил отправить ходатайство адвокатов Садыра Жапарова об амнистии в спецпрокуратуру.

Мелис Аспеков добавил,  что сбор подписей за освобождение экс-нардепа продолжается. Сейчас их около 400 тысяч. Они будут направлены президенту Сооронбаю Жээнбекову. 

Напомним, что суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
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