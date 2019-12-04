Охранник Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев оставлен под стражей

Бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев оставлен под стражей в бишкекском СИЗО-1 до 9 февраля. Решение вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Отмечается, что адвокат телохранителя Алмазбека Атамбаева Бакытбек Автандил просил изменить меру пресечения на домашний арест в связи с тем, что у Каната Сагымбаева маленькие дети и больная жена. Однако суд не удовлетворил прошение.

Канат Сагымбаев по-прежнему отказывается сотрудничать со следствием, не отвечает на вопросы и не дает показаний.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.