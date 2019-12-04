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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Двоих депутатов оставили под домашним арестом

Двоих депутатов парламента Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову оставили под домашним арестом. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, такое решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека. Парламентарии должны находиться дома в период с 22.00 до 6.00.

Такая мера пресечения, согласно постановлению суда, действует до 9 февраля.

Напомним, что депутатов подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.

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