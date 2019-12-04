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Общество

Штрафы за выброс и сжигание мусора в Бишкеке превысили 4 миллиона сомов

Санитарно-экологическая инспекция Бишкека продолжает выявлять недобросовестных горожан и штрафовать их по Кодексу о нарушениях. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с 15 мая по 30 ноября составили 453 протокола о нарушениях на общую сумму 4 миллиона 102 тысячи 500 сомов.

«В основном горожане не соблюдают правила чистоты и порядка на своей территории, часто попадаются на сжигании резины и мусора. Работа в этом направлении продолжается», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что большой вклад в борьбу со смогом и загрязнением вносят горожане, сообщающие о нарушениях.

Связаться с санитарно-экологической инспекцией можно по следующим номерам:

  • Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ): 0312658159, 0505888315 (WhatsApp);
  • Первомайский район: 0555404818;
  • Свердловский район: 0551551745;
  • Октябрьский район: 0707373373;
  • Ленинский район: 0500210470.
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