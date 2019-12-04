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Общество

Строители дороги Ош — Баткен — Исфана пожаловались на Минтранс: не помогает

Фото 24.kg. Рабочие, привлеченные на реконструкцию дороги Ош — Баткен — Исфана

Сотни рабочих, привлеченных на реконструкцию дороги Ош — Баткен — Исфана, не могут получить свою заработную плату. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщили участники проекта.

«В сентябре 2017 года мы заключили договор с турецкой компанией «Чакыр Япы Санайи ве Тижарет» и начали работу. По договору мы должны были получать заработную плату в течение 45 рабочих дней. В мае 2018-го фирма остановила свою деятельность и покинула проект. С нами начала сотрудничать другая турецкая компания — «Алке Иншаат». Она является генеральным подрядчиком «Чакыр Япы Санайи ве Тижарет». С тех пор рабочие не получали зарплату», — рассказал Советбек Абдраимов.

По словам участников пресс-конференции, рабочие обращались к местным органам самоуправления, в Минтранс, Финпол, к руководству компании и подрядчику. Но ни от чиновников, ни от топ-менеджмента инвестора никакого ответа не последовало.

«Чакыр Япы» давала гарантийные письма о том, что в течение 45 дней выплатят заработную плату. Однако не выполнила обещание», — сказал Уран Бекжан уулу.

Строителям дороги задолжали около $240 тысяч.

«Ранее «Чакыр Япы Санайи ве Тижарет» также реконструировала трассу Тараз — Талас — Суусамыр, но не закончила проект. Несмотря на это, Минтранс снова выбрал эту фирму в качестве подрядчика», — подчеркнул Советбек Байсалбеков.

Виновником скандальной ситуации рабочие считают Министерство транспорта и дорог, так как чиновники игнорируют рабочих и их нарушенные права.
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