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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Смог в Бишкеке. Горожане просят ввести чрезвычайное положение в столице

Правительство Кыргызстана просят ввести чрезвычайное положение в Бишкеке в связи со смогом. Петицию создали на сайте change.org.

Как отмечается в документе, качество воздуха в столице опасно для здоровья людей.

«Первого декабря 2019 года в Бишкеке не были видны огни светофоров из-за темного облака, повисшего над городом. Это — конец, дальше уже некуда. Этим воздухом дышу я, дышат мои дети, мои родители, мои родственники. Вред, нанесенный нашему здоровью, непоправим, но взрослые должны защитить детей Бишкека от рака, астмы, сердечных заболеваний и всех остальных болезней, связанных со смогом и опасным уровнем загрязнения воздуха», — отмечает автор петиции.

Правительство Кыргызстана должно объявить режим чрезвычайной ситуации в Бишкеке в связи со смогом.

В петиции отмечается, что согласно закону, чрезвычайная ситуация — это «обстановка, сложившаяся на определенной территории КР в результате опасного природного или техногенного явления, аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, воздействия современных средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

«Ущерб нашему здоровью налицо, он виден невооруженным глазом. Здоровые люди страдают одышкой в Бишкеке. Нарушение условий жизнедеятельности — налицо. Людям не рекомендуется выходить на улицу», — говорится в документе.
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