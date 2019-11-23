Скандал с контрабандными схемами. Органы должны начать досудебную проверку

Бывшая судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова прокомментировала 24.kg громкое расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

По словам бывшей судьи КП, по закону такие публикации являются основанием для проведения досудебной проверки.

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«Они обязательно должны быть зарегистрированы в ЕРПП. В законе это четко прописано. Тем более что в публикации много фактов, документов. Никак не реагировать на нее закон не позволяет», — отметила она.

Клара Сооронкулова считает, что президент должен отреагировать на сложившуюся ситуацию.

«Конечно, требовать от него, как в соцсетях пишут, чуть ли не личного руководства над задержанием всех виновных неправильно. В его полномочия проведение проверок не входит. И официально нет влияния на правоохранительные органы, но фактически оно есть», — сказала она.

Бывшая судья КП добавила, что о существовании коррупционных схем на таможне известно давно. Правозащитники поднимали этот вопрос еще в 2017 году, проводили круглые столы, обращались к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, руководству Таможенной службы.

«Но мы четко не знали, кто в этом участвовал. Думаю, представителям госорганов, особенно высшего ранга, это известно, они имели или имеют определенную долю с этих схем», — подчеркнула она.

Без государственной крыши такие вещи в таких масштабах невозможно проворачивать. Клара Сооронкулова

Она полагает: если исходить из того, что эту тему поднимают не только местные журналисты, но и международные, а она никак не расследуется, то это говорит о том, что правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева недееспособно.

«За бездействие нужно ставить вопрос ответственности руководителей правоохранительных органов, в первую очередь Финпола. Почему бездействует генеральный прокурор? Ведь именно прокуратура осуществляет надзор. И здесь налицо бездействие. А тем временем вчера генпрокурору вручили награду», — добавила бывшая судья КП.